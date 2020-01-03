В аэропорту Краснодара в 2020 году расширят зону ожидания и бизнес-зал

К началу летнего сезона в краснодарском аэропорту увеличат зону ожидания вылетов и перенесут на второй этаж бизнес-зал

За счет переноса бизнес-зала стерильная зона терминала внутренних авиалиний увеличится примерно на 250 кв. м. Это позволит создать дополнительные посадочные места и повысить комфорт пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также в 2020 году в терминале установят дополнительные: три стойки регистрации, линию паспортного контроля и предполетного досмотра, что поможет сократить время прохождения регистрации.

После переноса бизнес-зала на второй этаж терминала его площадь увеличится до 450 кв. м. В зале единовременно смогут обслуживаться свыше 100 пассажиров. Они смогут воспользоваться душевыми кабинами, массажными креслами и фуршетной линией.