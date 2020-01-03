В аэропорту Краснодара в 2020 году расширят зону ожидания и бизнес-зал

Краснодарский край

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К началу летнего сезона в краснодарском аэропорту увеличат зону ожидания вылетов и перенесут на второй этаж бизнес-зал

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За счет переноса бизнес-зала стерильная зона терминала внутренних авиалиний увеличится примерно на 250 кв. м. Это позволит создать дополнительные посадочные места и повысить комфорт пассажиров, рассказали в пресс-службе аэропорта.

Также в 2020 году в терминале установят дополнительные: три стойки регистрации, линию паспортного контроля и предполетного досмотра, что поможет сократить время прохождения регистрации.

После переноса бизнес-зала на второй этаж терминала его площадь увеличится до 450 кв. м. В зале единовременно смогут обслуживаться свыше 100 пассажиров. Они смогут воспользоваться душевыми кабинами, массажными креслами и фуршетной линией.

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Как писали Юга.ру, к 2023 году в Краснодаре планируют построить новый аэровокзал площадью порядка 70 тыс. кв. м. Международный аэропорт Краснодар 2 декабря сообщил о формировании мастер-плана строительства аэровокзального комплекса и рассказал, какие объекты войдут в проект. В частности, в новом терминале планируют создать несколько залов специального обслуживания: бизнес-зал, зал для держателей карт Priority Pass, а также VIP-зал.

Аэропорты Базэл Аэро Краснодар

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