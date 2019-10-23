Новороссийский «Кубаньжилстрой» экс-депутата гордумы признан банкротом
Арбитражный суд Краснодарского края признал несостоятельным ООО «Кубаньжилстрой» - застройщика многоквартирных домов в Новороссийске
В отношении предприятия открыто конкурсное производство сроком на один год, имущество должника арестовано. Конкурсным управляющим назначена Елена Тимофеева, говорится в материалах Единого федерального реестра сведений о банкротстве.
«Кубаньжилстрой», является застройщиком новороссийских ЖК «Посейдон», «Посейдон-2», «Суворовский», «Одиссей» и «Суджук Кале». Строительство их было приостановлено из-за нехватки у застройщика денег. «Наша газета» пишет, что более двух тысяч дольщиков, вложивших деньги в эти дома, ждут своих квартир с 2015 года.
Гендиректором компании был экс-депутат гордумы Новороссийска VI созыва Сергей Канаев. Как сообщали Юга.ру, в 2017 году на него завели уголовное дело по подозрению в невыплате заработной платы подчиненным из «Кубаньжилстроя», его арестовали.
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