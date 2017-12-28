В Новороссийске арестовали депутата гордумы

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото с сайта pixabay.com

В Новороссийске арестовали находящегося под следствием депутата местной городской думы

В пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщили, что подозреваемый мог скрыться за пределы России. Поэтому следователь обратился в суд с ходатайством о его аресте, которое суд удовлетворил.

«Следователи продолжают изучать финансовую документацию предприятий, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначена судебно-бухгалтерская экспертиза. Расследование уголовного дела продолжается», — добавили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, ранее на депутата завели уголовное дело. Одновременно мужчина был генеральным директором ООО «Кубаньжилстрой» — управляющим компании ООО «НСК». По версии следствия, с февраля по апрель 2017 года он не платил зарплату 30 подчиненным, общая сумма превысила 1,3 млн рублей.

Новороссийск Следственный комитет
Наш канал в Telegram: главное за день
Обсудить

Новости

Кадыров пообещал распространять правду вопреки блокировке своих аккаунтов
В Адыгее нашли подпольный цех по производству алкоголя
В Краснодаре мужчина спрятал в музыкальной колонке 3 кг наркотиков
В Ростове поезд сбил 19-летнего парня в наушниках
В Краснодаре три автобусных маршрута перенаправят с улицы Октябрьской на Кубанскую Набережную
В Ростове-на-Дону таксистка вернула клиентам потерянные 4 млн рублей

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале