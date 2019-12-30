На Кубани у ребенка оторвало три пальца из-за взорвавшейся петарды
В станице Староминской 30 декабря в руке у ребенка взорвалась петарда
Инцидент произошел, когда ребенок 2009 года рождения находился на улице Рабочей.
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«На улице у ребенка в руке взорвалась петарда, его доставили в приемный покой ЦРБ Староминской», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В администрации муниципалитета уточнили, что у ребенка оторвало три пальца на руке. По предварительным данным, инцидент произошел, когда ребенок играл возле дома, передает ТАСС.
Как писали Юга.ру, в Сочи в октябре из-за взрыва газового баллона погиб 36-летний мужчина и пострадали трое детей. Предположительно, погибший изготавливал петарды для Нового года.
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