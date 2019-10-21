Мужчина погиб и трое детей пострадали при взрыве газа в Сочи

Краснодарский край

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В Сочи 20 октября произошел взрыв газового баллона, в результате чего погиб 36-летний мужчина и пострадали трое детей

Взрыв произошел на территории частного дома в селе Каштаны. В результате происшествия один мужчина погиб, в больницу доставили троих детей в возрасте от четырех до девяти лет. Позже их забрала мать, она написала отказ от госпитализации, сообщили ТАСС.

Предположительно, погибший изготавливал петарды для Нового года.

Как писали Юга.ру, 30 июля в Апшеронском районе 12-летний мальчик нашел патрон, который взорвался у него в руке. В Тихорецком районе в конце августа мужчине ампутировали кисть после взрыва найденной им на свалке гранаты.

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