Мужчина погиб и трое детей пострадали при взрыве газа в Сочи
В Сочи 20 октября произошел взрыв газового баллона, в результате чего погиб 36-летний мужчина и пострадали трое детей
Взрыв произошел на территории частного дома в селе Каштаны. В результате происшествия один мужчина погиб, в больницу доставили троих детей в возрасте от четырех до девяти лет. Позже их забрала мать, она написала отказ от госпитализации, сообщили ТАСС.
Предположительно, погибший изготавливал петарды для Нового года.
Как писали Юга.ру, 30 июля в Апшеронском районе 12-летний мальчик нашел патрон, который взорвался у него в руке. В Тихорецком районе в конце августа мужчине ампутировали кисть после взрыва найденной им на свалке гранаты.
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