Мужчина погиб и трое детей пострадали при взрыве газа в Сочи

В Сочи 20 октября произошел взрыв газового баллона, в результате чего погиб 36-летний мужчина и пострадали трое детей

Взрыв произошел на территории частного дома в селе Каштаны. В результате происшествия один мужчина погиб, в больницу доставили троих детей в возрасте от четырех до девяти лет. Позже их забрала мать, она написала отказ от госпитализации, сообщили ТАСС. Предположительно, погибший изготавливал петарды для Нового года.