В Сочи перед началом зимних каникул заработал оперативный штаб, усилено дежурство служб ГО и ЧС
По поручению губернатора Краснодарского края в Сочи в конце декабря организовали оперативный штаб
В период зимних каникул в Сочи будет работать краевой оперативный штаб, созданный по поручению губернатора Краснодарского края.
Возглавляет его вице-губернатор Василий Швец. Согласно прогнозам администрации края, в период новогодних праздников горный кластер Сочи посетит порядка 350 тысяч гостей. Загрузка отелей уже составляет 100%, сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края. Все службы курорта уже переведены на усиленный режим работы. Это касается дежурств правоохранителей, коммунального хозяйства, транспорта, а также служб ГО и ЧС.
Оперативный штаб в Сочи, координирующий работу служб, будет функционировать до 8 января 2020 года.
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