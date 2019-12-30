Ученые пытаются понять, куда исчезла сотня звезд с неба. По одной из версий, в этом виноваты инопланетяне

Шведские астрономы сравнили карты звездного неба 1950 и 2019 годов и выяснили, что около сотни звезд исчезли по неизвестным причинам, пишет Science Alert.

По одной из версий, небесные тела могли изменить положение и отдалиться от Земли. Также эксперты предположили, что звезды могли поглотить черные дыры. Следующая версия предполагает ошибки в составлении карт неба 70 лет назад. Кроме того, астрономы не исключили вероятности, что однажды звезды вспыхнули так ярко, что их можно было заметить в телескопе, но затем их яркость значительно уменьшилась. Также ученые рассмотрели версию, что упоминания о звездах и вовсе могли быть ошибочными.

Астрономы назвали причиной исчезновения звезд даже инопланетян. Они предположили, что небесные тела пропали под сферами Дайсоны — такие сферы сооружают представители инопланетных цивилизаций, чтобы синтезировать из звездного света энергию.