Ученые пытаются понять, куда исчезла сотня звезд с неба. По одной из версий, в этом виноваты инопланетяне

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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Астрономы 21 декабря рассказали о загадочном исчезновении сотни звезд с неба

Шведские астрономы сравнили карты звездного неба 1950 и 2019 годов и выяснили, что около сотни звезд исчезли по неизвестным причинам, пишет Science Alert.

По одной из версий, небесные тела могли изменить положение и отдалиться от Земли. Также эксперты предположили, что звезды могли поглотить черные дыры. Следующая версия предполагает ошибки в составлении карт неба 70 лет назад. Кроме того, астрономы не исключили вероятности, что однажды звезды вспыхнули так ярко, что их можно было заметить в телескопе, но затем их яркость значительно уменьшилась. Также ученые рассмотрели версию, что упоминания о звездах и вовсе могли быть ошибочными.

Астрономы назвали причиной исчезновения звезд даже инопланетян. Они предположили, что небесные тела пропали под сферами Дайсоны — такие сферы сооружают представители инопланетных цивилизаций, чтобы синтезировать из звездного света энергию.

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Как писали Юга.ру, в 2005 году астрономы обнаружили новый класс астрономических объектов — звезды, навсегда покидающие нашу Галактику. В 2006 году они зафиксировали уникальный феномен — поток звезд, взмывших над плоскостью нашей Галактики. В том же году астрономы сообщили об открытии необычной планеты у далекой звезды — Суперземли. А в 2010 году ученые нашли на небе подпись Стивена Хокинга и трехголовую обезьяну. А в 2017 году они открыли шесть новых галактик. 

Космос НЛО Открытия ученых

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