В Туапсе завели дело на начальника полиции из-за хищения катера
Следователи подозревают начальника полиции по Туапсинскому району в хищении служебного катера
По данным следствия, в 2018 году полицейский вступил в преступный сговор с временно исполняющим обязанности начальника тыла того же отдела. 24 октября мужчина сказал руководству, что служебный и вверенный ему катер «Стриж-4» смыло в море после наводнения, однако на самом деле катер находился в целости в гаражном боксе.
Кроме того, чтобы убедить руководство, полицейский поручил своему сообщнику провести служебную проверку по факту уничтожения катера из-за стихийного бедствия, а затем утвердил ее. В результате полиции Краснодарского края нанесли ущерб на сумму более 1 млн рублей.
Преступление выявили. В феврале 2019 года временно исполняющему обязаности начальника тыла предъявили обвинение в мошенничестве с использованием служебного положения в крупном размере, подделке официальных документов и злоупотреблении должностными полномочиями.
27 декабря стало известно о том, что уголовное дело возбудили и против начальника отдела МВД по Туапсинскому району. Его подозревают по ч. 2 ст. 160 УК РФ (присвоение и растрата вверенного ему имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения). Сейчас он задержан, устанавливаются все обстоятельства преступления, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.
Ранее, 25 декабря, стало известно о том что в Крыму завели уголовное дело на начальника отделения МВД за продажу поддельного алкоголя.
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