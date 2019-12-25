В Крыму завели уголовное дело на начальника отделения МВД за продажу поддельного алкоголя

Крым

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Следственный комитет Крыма 24 декабря рассказал о том, что начальника отделения МВД России по Армянску обвиняют в производстве и сбыте суррогатного алкоголя

Управление по расследованию особо важных дел установило, что мужчина на территории своего дома произвел 210 литров алкогольной продукции, а потом продал ее за 113 тыс. рублей. Во время осмотра у него обнаружили приспособления для разлива и хранения жидкости. Согласно заключению эксперта, в ней содержались токсичные примеси, опасные для здоровья и жизни потребителя.

Полицейского задержали. В Следственном комитете России по Крыму и Севастополю возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 (Производство, хранение в целях сбыта продукции, не отвечающией требованиям безопасности) и ч. 1 ст. 171.3 УК РФ (Производство, закупка, хранение и розничная продажа этилового спирта без соответствующей лицензии, совершенные в крупном размере).

Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в пресс-службе ведомства.

Напомним, в 2018 году в Ростовской области полицейские изъяли контрафактный алкоголь на 7 млн рублей.

Алкоголь Армянск Контрафакт Крым

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