За последние годы бэби-бумеры резко повысили потребление интернет-трафика в сети Tele2

Tele2 проанализировал потребление клиентов из разных поколений за 2017– 2019 годы

Бэби-бумерами называют людей, родившихся в послевоенные годы (1944-1963). Уже второй год это поколение бьет рекорды по темпам роста интернет-трафика: среднее количество гигабайтов, скачанных на человека с января, удвоилось год к году. При этом самые молодые пользователи уступили своим бабушкам и дедушкам по динамике потребления 9%. Их потребление за тот же период выросло на 91%. Исследование проводилось по большим данным (big data). Специалисты проектного офиса big data Tele2 обратились к данным Российской школы теории поколений. Лидером по объему скачанного интернет-трафика в 2019 году остаются представители поколения Z — дети и подростки, которые родились после 2003 года в эпоху развития интернета. Одному клиенту Tele2 в возрасте до 16 лет понадобилось 270 Гб в 2019 году. При этом «зеты» в Москве и Санкт-Петербурге качают примерно 247 Гб и 242 Гб на одного человека в 2019 году соответственно.

На втором месте по среднему числу скачанных гигабайтов в 2019 году расположились миллениалы (поколение Y), которые родились в 1985-2002 годы. Они потребляют 137 Гб на одного пользователя. На третьей позиции — поколение X (1964-1984). «Иксы» отстают от миллениалов по потреблению трафика более чем в три раза — в среднем на одного клиента пришлось 44 Гб. Среднее потребление мобильного интернета выросло среди представителей всех поколений: за 11 месяцев этого года каждый абонент оператора скачал в 2,3 раза больше гигабайтов, чем в 2017 году. Что касается голосовых услуг, самыми разговорчивыми оказались миллениалы — абоненты от 17 до 34 лет. Меньше остальных любят поговорить по телефону представители поколения Z. Но они не отказываются от SMS: по количеству отправленных в 2019 году сообщений «зеты» занимают второе место (111 SMS). Лидируют по этому показателю миллениалы: каждый из них в среднем посылает 134 сообщения в год. Совсем не любят писать SMS бэби-бумеры. Среди них на абонента приходится меньше 15 SMS. Оказалось, что большинство представителей поколений Y и Z предпочитают устройства компании Apple, причем эти смартфоны лидируют три последние года. Самой популярной моделью в 2019 году оказался iPhone 7. Большинство «иксов» сейчас используют Huawei Honor 7S. Причем этот смартфон сместил лидера прошлого года — модель Samsung Galaxy J1. Бэби-бумеры пока выбирают Nokia, но в тройке лидеров на протяжении трех лет держатся разные модели Samsung. В 2019 году — Samsung Galaxy J1.