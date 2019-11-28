Краснодарские абоненты Tele2 предпочитают читать фантастику

Tele2 проанализировала предпочтения краснодарских абонентов, пользующихся сервисами «Tele2 Журналы» и «Tele2 Книги»

Постоянно пополняющиеся сервисы «Tele2 Книги» и «Tele2 Журналы» насчитывают более 133 тыс. книг и аудиокниг и свыше 4300 выпусков журналов. С января по сентябрь 2019 года в Краснодарском крае число пользователей выросло в 2,1 раза, в Республике Адыгее — на 20%. Наибольшей популярностью пользуются научно-популярная литература, фантастика и бизнес-книги. В десятку самых читаемых вошли «Интервью с вампиром» Э. Райс, «Академия попаданцев» Е. Флат и М. Боталовой, «Слово Императора» Д. Кузнецовой, «Айсберг» Д. Роллинса и «Инферно» Д. Брауна.

В топе бизнес-литературы оказались «Давай поговорим о твоих доходах и расходах» К. Ричардса, «Будь одержим или будь как все» Г. Кардона, «Трансформатор. Как создать свой бизнес и начать зарабатывать» Д. Портнягина и «Как быстро разбогатеть с нуля?» Д. Красноводского. Среди детективов читатели выбрали «Третий глаз-алмаз» Д. Донцовой, «Код да Винчи» Д. Браун, «Оно. Том 1. Тень прошлого» С. Кинга, «Ковчег Марка» Т. Устиновой, «Темная материя» Б. Крауч. Популярностью пользуются и книги по саморазвитию и психологии. Среди востребованных — сборник «Куриный бульон для души: 101 история о животных», «Просто быть счастливой: измени себя, не изменяя себе» К. Хадсон, «Психология масс и анализ человеческого Я» З. Фрейда, «Брак без крика и ссор» Д. и Х. Ранкел.

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