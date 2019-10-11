Исследование: каждый третий южный абонент Tele2 предпочитает смартфоны с большим экраном

За первые девять месяцев смартфоны с диагональю экрана свыше 5,5 дюймов продемонстрировали более чем двукратный рост в сети Tele2 в южных регионах страны. За год доля устройств с большим экраном составила 43%. При этом доля смартфонов с диагональю более 6 дюймов за год выросла до 12%, в прошлом году этот показатель составлял 1%.

В пресс-службе Tele2 отметили, что пользователи больших смартфонов используют в среднем в полтора раза больше интернет-трафика. Кроме того, общая доля смартфонов за год увеличилась до 72%, а более 80% устройств в сети Tele2 поддерживают стандарт LTE.

Наиболее популярными устройствами в сети Tele2 стали гаджеты Samsung, Apple, Huawei и Xiaomi, при этом доля китайских брендов постоянно увеличивается.

«Все больше тех, кто с помощью смартфона потребляет видеоконтент, ведет онлайн-трансляции, качает тяжелые файлы, играет в онлайн-игры с качественной графикой. Рост доли фаблетов [устройство размером между смартфоном и планшетом — Юга.ру] в связи с этим вполне закономерен — с большим экраном гораздо удобнее решать любые вопросы в глобальной сети. Со своей стороны мы стремимся обеспечить комфорт для наших абонентов», — рассказал коммерческий директор макрорегиона «Юг» Tele2 Максим Митькин.