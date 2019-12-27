В центре Краснодара появится новый памятник Ленину

В начале улицы Ленина в Краснодаре установят скульптуру «Ленин говорит с матросом», которая ранее стояла на территории Масложирокомбината

Скульптурную композицию отлили в середине 50-х на заводе в Мытищах. Монумент привезли в Краснодар и установили на территории МЖК. Ее автором, согласно сохранившемуся клейму, является Евгений Ляшук.

Глава Краснодара Евгений Первышов договорился с собственниками МЖК, который вскоре должен переехать из центра в пригород, о передаче скульптуры городу. Памятник нуждался в реставрации, и в середине ноября его увезли с прежнего места для проведения работ.

На заседание гордумы 26 декабря депутат от КПРФ Роман Лузинов предложил установить скульптуру на территории зеленой зоны на пересечении улиц Ленина и Суворова.

«Памятник "Ленин говорит с матросом" — самобытный и интересный, он, по нашему мнению, представляет архитектурную и историческую ценность и будет интересен горожанам и гостям столицы Кубани», — отметил Лузинов.

Первышов предложил установить скульптуру без постамента — именно как городскую скульптуру, арт-объект.

«Спасение от разрушения этого арт-объекта не несет никакой политической окраски. В Краснодаре много классических скульптур, развивается современное искусство, мы сохраняем исторические монументы, ставим новые памятники героям. Все направления важны. В данном случае — это история города, история страны», — добавил Первышов.

Депутаты предложение об установке памятника поддержали, сообщили в пресс-службе мэрии Краснодара.