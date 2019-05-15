Краснодарский масложиркомбинат до конца 2019 года собирается переехать за город
ОАО «Масложиркомбинат (МЖК) "Краснодарский"» сообщило о скором переезде на окраину или в окрестности города
В пресс-службе ГК «Юг Руси» рассказали, что комбинат в новом сезоне не будет принимать сырье из-за переезда предприятия. Производство растительного масла «Аведовъ» перенесут на маслозавод, майонез будут делать на новой площадке.
Производства переносят в связи со сложностями в работе МЖК, который из-за застройки оказался в окружении жилых домов. В «Юге Руси» пояснили: поставщики зачастую не хотят везти сырье на предприятие в центре большого города со сложной дорожной обстановкой.
«В таких условиях предприятие работает убыточно, оно не может развиваться и модернизироваться и вынуждено сокращать выпуск продукции», — пояснили в пресс-службе холдинга.
Компания планирует увеличить объем производства и запустить новые линейки масла, майонезов и соусов. Для этого необходимо перенести производство на площадки, соответствующие задачам развития. Майонезное производство хотят к концу 2019 года перенести на одну из промышленных зон в Краснодаре или в его окрестностях. Стоимость проекта передислокации не сообщается, пишет «Коммерсантъ».
В редакцию портала Юга.ру 5 мая пришло письмо от людей, которые представились рабочими МЖК. В послании говорилось о закрытии предприятия, его возможном переносе за город и сокращениях сотрудников. Авторы письма утверждают, что «по заводу ходят директора строительных компаний, смотрят территорию, договариваются о цене», а на месте МЖК собираются построить торгово-развлекательный комплекс и высотные дома.
Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара, чтобы узнать, что будет со зданием предприятия и насколько правдивы слухи о строительстве ТРК и жилья, однако пока не получил ответ.
Как сообщали Юга.ру, в конце 2018 года в Краснодаре начали сносить элеватор на улице Колхозной. Городские власти сказали, что на его месте построят детский сад, который входит в проект строительства нового жилого комплекса в этом районе.
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