Краснодарский масложиркомбинат до конца 2019 года собирается переехать за город

ОАО «Масложиркомбинат (МЖК) "Краснодарский"» сообщило о скором переезде на окраину или в окрестности города

В пресс-службе ГК «Юг Руси» рассказали, что комбинат в новом сезоне не будет принимать сырье из-за переезда предприятия. Производство растительного масла «Аведовъ» перенесут на маслозавод, майонез будут делать на новой площадке. Производства переносят в связи со сложностями в работе МЖК, который из-за застройки оказался в окружении жилых домов. В «Юге Руси» пояснили: поставщики зачастую не хотят везти сырье на предприятие в центре большого города со сложной дорожной обстановкой.

«В таких условиях предприятие работает убыточно, оно не может развиваться и модернизироваться и вынуждено сокращать выпуск продукции», — пояснили в пресс-службе холдинга.

Компания планирует увеличить объем производства и запустить новые линейки масла, майонезов и соусов. Для этого необходимо перенести производство на площадки, соответствующие задачам развития. Майонезное производство хотят к концу 2019 года перенести на одну из промышленных зон в Краснодаре или в его окрестностях. Стоимость проекта передислокации не сообщается, пишет «Коммерсантъ».

В редакцию портала Юга.ру 5 мая пришло письмо от людей, которые представились рабочими МЖК. В послании говорилось о закрытии предприятия, его возможном переносе за город и сокращениях сотрудников. Авторы письма утверждают, что «по заводу ходят директора строительных компаний, смотрят территорию, договариваются о цене», а на месте МЖК собираются построить торгово-развлекательный комплекс и высотные дома. Портал Юга.ру направил запрос в администрацию Краснодара, чтобы узнать, что будет со зданием предприятия и насколько правдивы слухи о строительстве ТРК и жилья, однако пока не получил ответ.