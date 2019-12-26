В Адыгее избитую матерью годовалую девочку передали в приемную семью

К новогодним праздникам годовалую девочку из Адыгеи, которую в возрасте четырех месяцев избила мать, приобрела новую семью

Об этом порталу Юга.ру сообщил уполномоченный по правам ребенка в регионе Александр Ивашин.

Трагедия произошла в январе этого года. Ребенок попал в реанимацию, а на мать завели уголовное дело. Майкопский районный суд приговорил женщину к 5 годам и 4 месяцам колонии, ее лишили родительских прав.

По словам Ивашина, девочке оказывали всю необходимую медицинскую и психологическую помощь. Большое внимание уделялось и решению вопроса о передаче девочки в приемную семью.

«Кровные родственники не проявили должного внимания и интереса к тому, чтобы забрать девочку из дома ребенка. Поэтому малышка передана на воспитание в приемную семью, которая ранее прошла школу приемных семей и все необходимые процедуры. Надеемся, что теперь девочка будет окружена теплом и вниманием», — отметил Александр Ивашин.

Он рассказал, что уже сегодня, 26 декабря, девочка была на новогоднем утреннике в детском доме со своей приемной матерью, которая потом забрала ее домой.

Всего в этом году из дома ребенка в приемные семьи передали 41 ребенка.