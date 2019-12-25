В Сочи горит лес на площади 800 кв. метров

Краснодарский край

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В Лазаревском районе Сочи в ночь на 25 декабря произошел лесной пожар

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Ночью у села Верхняя Хобза в труднодоступном месте загорелась лесная подстилка. На место происшествия направили пожарных. В близлежащих населенных пунктах дежурили спасатели. По данным МЧС, огонь не создавал угрозы для строений.

К 8:00 площадь активного горения достигла 800 кв. метров, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Утром к месту пожара для мониторинга обстановки и тушения огня направили вертолет Ка-32 с водосливным устройством. Всего для ликвидации пожара задействовали 77 человек и 12 спецмашин.

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В краевом управлении МЧС работает оперативный штаб, ситуация находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Напомним, в середине ноября в Сочи ввели особый противопожарный режим: в лесах и окрестностях курорта запретили разжигать костры.

Лесное хозяйство МЧС Пожары Сочи

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