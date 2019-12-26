В России с 2020 года разрешат регистрировать автомобили в автосалонах

С 1 января 2020 года автомобилистам не придется посещать ГИБДД, чтобы получить свидетельство о регистрации транспорта и его номер. Теперь это можно будет сделать в автосалоне

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 декабря подписал постановление об утверждении правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД. Текст документа появился на сайте Правительства России 26 декабря.

Теперь граждане смогут зарегистрировать автомобиль и получить государственный номер сразу после покупки транспорта в автосалоне. После оформления документов, их проверят сотрудники ГИБДД и примут решение о допуске автомобиля к движению.

Также новые правила запрещают оформление автомобилей на граждан младше 16 лет.