В России с 2020 года разрешат регистрировать автомобили в автосалонах
С 1 января 2020 года автомобилистам не придется посещать ГИБДД, чтобы получить свидетельство о регистрации транспорта и его номер. Теперь это можно будет сделать в автосалоне
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев 21 декабря подписал постановление об утверждении правил государственной регистрации транспортных средств в регистрационных подразделениях ГИБДД. Текст документа появился на сайте Правительства России 26 декабря.
Теперь граждане смогут зарегистрировать автомобиль и получить государственный номер сразу после покупки транспорта в автосалоне. После оформления документов, их проверят сотрудники ГИБДД и примут решение о допуске автомобиля к движению.
Также новые правила запрещают оформление автомобилей на граждан младше 16 лет.
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