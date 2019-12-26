Открылась четвертая очередь парка «Краснодар»

Краснодарский край

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В столице Кубани около стадиона ФК «Краснодар» 26 декабря открыли новую очередь парка

На новой территории высадили пальмы и кипарисы, а также построили зону с водоемом, в котором плавают декоративные рыбы. Кроме того, там установили фонтан и зеркальный лабиринт, который откроют чуть позже, сообщил телеканал «Краснодар» в своей группе «ВКонтакте».

Смотрите фоторепортаж:

Строительство четвертой очереди началось в июне на месте бывших тренировочных полей Академии ФК «Краснодар». Сам парк открыли в Краснодаре в сентябре 2017 года. Он построен за счет личных средств бизнесмена Сергея Галицкого.

В канун Нового 2020 года парк и стадион украсили гирляндами. Журналист портала Юга.ру Елена Синеок прогулялась по парку и сделала ночной фоторепортаж.

Благоустройство Краснодар парк «Краснодар» Сергей Галицкий Стадион ФК «Краснодар» Строительство

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