Кубанские следователи пришли с обысками к журналистке «Новой газеты» и увезли ее неизвестно куда
«Новая газета» утром 26 декабря сообщила о том, что к спецкору издания Юлии Полухиной в Москве пришли следователи из Краснодарского края, которые затем увезли ее на допрос в неизвестном направлении
Следователи и росгвардейцы пришли в московскую квартиру журналистки, обыски проходили с 6:00 до 10:00. После этого Полухину увезли на допрос. Телеграм-канал Baza сообщает, что женщина просила дождаться приезда адвоката, однако оперативники забрали ее до того, как он приехал. Также, по информации канала, следователи забрали с собой два мобильных телефона и ноутбук журналистки.
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В «Новой газете» считают, что обыски связаны с материалами Полухиной о незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса и Луганска, а также расследованиями случаев контрабанды на их территории.
Адвокат Полухиной Петр Заикин рассказал порталу Юга.ру, что обыски и допрос связаны с уголовным делом, которое расследуется на территории Краснодарского края, а также профессиональной деятельностью журналистки.
«Вызывает не только удивление, но и крайнюю степень возмущения то, что ни Юлию, ни ее родственников не уведомили о допросе. У нее остались два ребенка, которых нужно будет забирать из школы, и 90-летняя бабушка», — сказал он.
Заикину не известно, где находится его подзащитная. Он пытается это выяснить, чтобы участвовать в допросе.
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Между тем, Профсоюз журналистов России опубликовал заявление с требованием немедленно предоставить данные о местонахождении Полухиной. Авторы требуют «прекратить кошмарить журналистов» и утверждают, что дело, по которому проходит Полухина, должно получить огласку.
В Профсоюзе журналистов также выразили мнение, что «правоохранительные органы Краснодарского края — лидеры по нарушениям прав журналистов».
«Вседозволенность правоохранительных органов создает ситуацию давления и запугивания, процессуальные действия в отношении журналистов проходят таким образом, будто они уже находятся в статусе подозреваемых в тяжких преступлениях», — заявили в организации.
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