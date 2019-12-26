Кубанские следователи пришли с обысками к журналистке «Новой газеты» и увезли ее неизвестно куда

«Новая газета» утром 26 декабря сообщила о том, что к спецкору издания Юлии Полухиной в Москве пришли следователи из Краснодарского края, которые затем увезли ее на допрос в неизвестном направлении

Следователи и росгвардейцы пришли в московскую квартиру журналистки, обыски проходили с 6:00 до 10:00. После этого Полухину увезли на допрос. Телеграм-канал Baza сообщает, что женщина просила дождаться приезда адвоката, однако оперативники забрали ее до того, как он приехал. Также, по информации канала, следователи забрали с собой два мобильных телефона и ноутбук журналистки.

В «Новой газете» считают, что обыски связаны с материалами Полухиной о незаконных вооруженных формированиях на территории Донбасса и Луганска, а также расследованиями случаев контрабанды на их территории.

Адвокат Полухиной Петр Заикин рассказал порталу Юга.ру, что обыски и допрос связаны с уголовным делом, которое расследуется на территории Краснодарского края, а также профессиональной деятельностью журналистки.

«Вызывает не только удивление, но и крайнюю степень возмущения то, что ни Юлию, ни ее родственников не уведомили о допросе. У нее остались два ребенка, которых нужно будет забирать из школы, и 90-летняя бабушка», — сказал он.

Заикину не известно, где находится его подзащитная. Он пытается это выяснить, чтобы участвовать в допросе.