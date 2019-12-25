В Адыгее запретили продажу снюса детям

Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи на последнем заседании в году 25 декабря приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним

Принятый закон ограничивает розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним лицам на территории Адыгеи. За это предусмотрена административная ответственность. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.

Федеральное законодательство запретило оптовую и розничную торговля насваем и снюсом (табаками, пропитанными никотином) в 2015 году. Однако на смену им пришли иные виды изделий с никотином, не запрещенных к продаже. Заместитель спикера республиканского парламента Аскер Савв. подчеркнул, что они представляют не меньшую опасность для здоровья несовершеннолетних.

«Это продукция, содержащая никотин и предназначенная для его потребления любым способом. Исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты», — отметил Савв.