В Адыгее запретили продажу снюса детям
Депутаты Госсовета-Хасэ Адыгеи на последнем заседании в году 25 декабря приняли закон об ограничении продажи никотиносодержащей продукции несовершеннолетним
Принятый закон ограничивает розничную продажу никотиносодержащей продукции несовершеннолетним лицам на территории Адыгеи. За это предусмотрена административная ответственность. Документ вступит в силу 1 января 2020 года.
Федеральное законодательство запретило оптовую и розничную торговля насваем и снюсом (табаками, пропитанными никотином) в 2015 году. Однако на смену им пришли иные виды изделий с никотином, не запрещенных к продаже. Заместитель спикера республиканского парламента Аскер Савв. подчеркнул, что они представляют не меньшую опасность для здоровья несовершеннолетних.
«Это продукция, содержащая никотин и предназначенная для его потребления любым способом. Исключения составляют официально зарегистрированные лекарственные препараты», — отметил Савв.
По его словам, данные органов здравоохранения свидетельствуют о том, что из-за употребления такого рода изделий развиваются заболевания верхних дыхательных путей, желудка, пищевода и полости рта.
Кроме того, парламентарии направили три обращения в Госудуму по проблеме употребления никотиносодержащей продукции. Они просят ускорить принятие изменений в законодательство в части запрета торговли такими смесями, а также отменить предупредительные меры при проведении внеплановых выездных проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих продажу табачной продукции и табачных изделий.
Ранее глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативы общественников, которые выступают за ограничение продажи снюса.
Как писали Юга.ру, аналогичный закон был принят в Краснодарском крае 18 декабря.
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