Общественники и власти Адыгеи инициируют запрет на продажу снюса

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативы общественников, которые выступают за ограничение продажи снюса

Регион готовит соответствующее обращение в Госдуму РФ. Об этом Кумпилов 19 декабря написал в своем инстаграме.

«Общероссийский народный фронт и встревоженные родители справедливо бьют тревогу. Считаю крайне важным поднять вопрос о запрете продажи подобных смесей в нашей стране. Снюс — это зло. А со злом нужно бороться», — написал Мурат Кумпилов.

Глава Адыгеи также дал поручение руководителям профильных министерств и муниципалитетов держать ситуацию под особым контролем.

По данным Адыгейского психоневрологического диспансера, в республике не зафиксировано случаев отравления детей и подростков, связанных с употреблением снюса.