Общественники и власти Адыгеи инициируют запрет на продажу снюса
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поддержал инициативы общественников, которые выступают за ограничение продажи снюса
Регион готовит соответствующее обращение в Госдуму РФ. Об этом Кумпилов 19 декабря написал в своем инстаграме.
«Общероссийский народный фронт и встревоженные родители справедливо бьют тревогу. Считаю крайне важным поднять вопрос о запрете продажи подобных смесей в нашей стране. Снюс — это зло. А со злом нужно бороться», — написал Мурат Кумпилов.
Глава Адыгеи также дал поручение руководителям профильных министерств и муниципалитетов держать ситуацию под особым контролем.
По данным Адыгейского психоневрологического диспансера, в республике не зафиксировано случаев отравления детей и подростков, связанных с употреблением снюса.
Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае после случая тяжелейшего отравления снюсом несовершеннолетнего в Горячем Ключе губернатор Вениамин Кондратьев потребовал срочно запретить в регионе продажу жевательных смесей с никотином подросткам. Закон приняли уже на следующий день — 18 декабря.
Напомним, продажа снюса и насвая запрещена в России с 2015 года (разновидности пропитанного никотином жевательного табака). Сейчас за нарушение действует административное наказание. Однако Госдума рассматривает вопрос об уголовном наказании за это.
На смену снюсу и насваю пришла бестабачная никотиносодержащая продукция — пропитанная никотином целлюлоза и т. п. Эти изделия сейчас находятся в свободной продаже.
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