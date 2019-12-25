Краснодарские родители запугивают друг друга и детей рассказом о конфетах с наркотиками, разъедающими кости. Это фейк
В администрации Краснодара 25 декабря прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о том, что в школах раздают конфеты с синтетическим наркотиком
В конце декабря в родительских чатах в мессенджере WhatsApp стала распространяться информация о том, что в одной из школ нашли пакет с опасными конфетами. Женщина, которая представилась учительницей, рассказала в голосовом сообщении, что ее и других педагогов срочно вызвали на совещание с директором.
«В школах — и в нашей тоже — детям раздают жвачки, угощают конфетками, просят передать, говорят: "На, подержи, сейчас к тебе подойдет кто-то“... В них находится дешевый синтетический китайский наркотик», — говорит женщина в сообщении.
«Учительница» добавила, что, по сведениям инспектора, приставленного к школе, некоторые пятиклассники уже «это пробовали». Далее последовало пояснение, что у ребенка появляется зависимость после второго употребления.
«Эффект кайфа длится минут 15-20. Как вы можете распознать, что что-то не то? Не совсем адекватно ребенок себя ведет и немножко тянет язык, вот так разговаривает и тянет», — говорит автор сообщения.
Читайте также:
По словам женщины, через полгода после потребления этого вещества у человека начинают разлагаться кости. В конце сообщения уточняется, что в городе «есть центр, где уже 25 девочек в возрасте от 11 до 13 лет находятся на лечении». «Учительница» попросила родителей проводить разъяснительные беседы с детьми и быть бдительными.
Отметим, что в аудиозаписи не говорится ничего о том, в какой школе какого города и когда все это происходило.
Портал Юга.ру обратился в департамент образования Краснодара с просьбой прокомментировать ситуацию. В ведомстве заявили, что информация из родительских чатов не имеет отношения к действительности.
«Прошла проверка во всех школах — это действительно фейк», — сообщили в департаменте.
Примерно с 18 декабря в ряде российских и зарубежных СМИ появились новости о том, что в родительских чатах распространяют информацию о конфетах с китайскими наркотиками. Пугающие сообщения получали жители Санкт-Петербурга, Улан-Удэ, Нижнего Тагила, Пензы, Одессы и других городов.
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.