Краснодарские родители запугивают друг друга и детей рассказом о конфетах с наркотиками, разъедающими кости. Это фейк

В администрации Краснодара 25 декабря прокомментировали распространяемую в мессенджерах информацию о том, что в школах раздают конфеты с синтетическим наркотиком

В конце декабря в родительских чатах в мессенджере WhatsApp стала распространяться информация о том, что в одной из школ нашли пакет с опасными конфетами. Женщина, которая представилась учительницей, рассказала в голосовом сообщении, что ее и других педагогов срочно вызвали на совещание с директором.

«В школах — и в нашей тоже — детям раздают жвачки, угощают конфетками, просят передать, говорят: "На, подержи, сейчас к тебе подойдет кто-то“... В них находится дешевый синтетический китайский наркотик», — говорит женщина в сообщении.

«Учительница» добавила, что, по сведениям инспектора, приставленного к школе, некоторые пятиклассники уже «это пробовали». Далее последовало пояснение, что у ребенка появляется зависимость после второго употребления.

«Эффект кайфа длится минут 15-20. Как вы можете распознать, что что-то не то? Не совсем адекватно ребенок себя ведет и немножко тянет язык, вот так разговаривает и тянет», — говорит автор сообщения.