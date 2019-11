Сгоревшая пальма в Сочи повредила ЛЭП

View this post on Instagram

⠀ ⠀ Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, в Адлерском районе на улице Ульянова, рядом со школой №49. Об огненной пальме сообщили очевидцы и жильцы ближайших домов. На кадрах ролика видно, как огонь быстро охватывает высокую пальму, распространяясь по всей ее длине, а через несколько секунд пламя уже пожирало электрические провода и в любую секунду могло перекинуться на жилой дом. Так же, судя по видео, рядом с пальмой проходят газовые трубы. Искры от горящих проводов сыпятся в разные стороны. По какой причине могла воспламенится пальма пока не известно. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется. ⠀ Вторая база: @chpsochi