Сгоревшая пальма в Сочи повредила ЛЭП

В Сочи в ночь на 16 ноября загорелась пальма и спровоцировала техническое нарушение на лини электропередачи

Пальма загорелась ночью в Адлерском районе на улице Ульянова. В пресс-службе Сочинских электросетей рассказали порталу Юга.ру, что бригады рабочих быстро приступили к ремонту и восстановили электроснабжение потребителей в короткие сроки.

«Из-за возгорания пальмы произошло локальное технологическое нарушение на линии 0,4 кВ», — уточнили в пресс-службе.

В 2016 году Юга.ру рассказывали, как в Сочи произошел пожар из-за того, что дети подожгли пальму.