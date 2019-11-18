Сгоревшая пальма в Сочи повредила ЛЭП

Краснодарский край

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В Сочи в ночь на 16 ноября загорелась пальма и спровоцировала техническое нарушение на лини электропередачи

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Пальма загорелась ночью в Адлерском районе на улице Ульянова. В пресс-службе Сочинских электросетей рассказали порталу Юга.ру, что бригады рабочих быстро приступили к ремонту и восстановили электроснабжение потребителей в короткие сроки.

«Из-за возгорания пальмы произошло локальное технологическое нарушение на линии 0,4 кВ», — уточнили в пресс-службе.

В 2016 году Юга.ру рассказывали, как в Сочи произошел пожар из-за того, что дети подожгли пальму.

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⠀ ⠀ Инцидент произошёл в ночь с пятницы на субботу, в Адлерском районе на улице Ульянова, рядом со школой №49. Об огненной пальме сообщили очевидцы и жильцы ближайших домов. На кадрах ролика видно, как огонь быстро охватывает высокую пальму, распространяясь по всей ее длине, а через несколько секунд пламя уже пожирало электрические провода и в любую секунду могло перекинуться на жилой дом. Так же, судя по видео, рядом с пальмой проходят газовые трубы. Искры от горящих проводов сыпятся в разные стороны. По какой причине могла воспламенится пальма пока не известно. По предварительным данным, никто не пострадал. Информация уточняется. ⠀ Вторая база: @chpsochi

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Пожары Сочи

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