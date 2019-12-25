Синоптики прогнозируют похолодание и пасмурную погоду на Кубани

Метеорологи рассказали, что на Кубани 26 и 27 декабря сохранится дождливая погода, однако к концу рабочей недели ожидается небольшое снижение температуры

По данным краевого гидрометцентра, в регионе 26 и 27 декабря местами пройдут дожди, в горах — с мокрым снегом. Ночью воздух остынет до 0-5 °С, местами в восточной части края до -1…-3 °С. Днем термометры покажут 5-10 °С, 26 декабря в некоторых районах — до 12 °С. Ветер усилится до 5-10 м/с.

На Черноморском побережье местами пройдут дожди. Синоптики предрекают небольшое снижение температуры: в ночь на 27 декабря будет 6-11 °С, днем — 10-15 °С, в ночь на пятницу похолодает до 4-9 °С, днем столбики термометров поднимутся до 8-13 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в среду будет пасмурно, а вечером 26-го и в первой половине дня 27 декабря в краевой центр придут небольшие дожди. Ночные температуры — 5-6 °С, днем в четверг будет 11 °С, в пятницу днем похолодает до 7 °С. Ветер слабый — около 2 м/с.