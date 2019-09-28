МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

Заявка опубликована на интернет-портале правовых актов 27 сентября. Полного текста законопроекта еще нет. В описании указывается необходимость защитить сотрудников полиции от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства, а также распространение сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. В законопроект можно внести предложению Сначала нужно авторизоваться или зарегистрироваться.