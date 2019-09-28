МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете

Вся Россия

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МВД разработало федеральный законопроект для защиты сотрудников ведомства от сведений порочащего характера в интернете

Заявка опубликована на интернет-портале правовых актов 27 сентября. Полного текста законопроекта еще нет. В описании указывается необходимость защитить сотрудников полиции от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства, а также распространение сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. В законопроект можно внести предложению Сначала нужно авторизоваться или зарегистрироваться. 

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Как писали Юга.ру, 18 марта Владимир Путин подписал закон, запрещающий оскорблять представителей власти в интернете. Введен запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).

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