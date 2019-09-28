МВД предложило наказывать за оскорбление полицейских в интернете
МВД разработало федеральный законопроект для защиты сотрудников ведомства от сведений порочащего характера в интернете
Заявка опубликована на интернет-портале правовых актов 27 сентября. Полного текста законопроекта еще нет. В описании указывается необходимость защитить сотрудников полиции от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства, а также распространение сведений порочащего характера, в том числе носящих дискредитирующий характер о деятельности системы МВД России. В законопроект можно внести предложению Сначала нужно авторизоваться или зарегистрироваться.
Как писали Юга.ру, 18 марта Владимир Путин подписал закон, запрещающий оскорблять представителей власти в интернете. Введен запрет на распространение информации в неприличной или унижающей достоинство форме. Нарушителям грозит штраф от 30 до 100 тыс. рублей и административный арест на срок до 15 суток (арест предусмотрен в случае, если нарушение совершено повторно).
Читайте также
Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.