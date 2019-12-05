В России в 2020 году изменят теоретическую часть экзамена на права

Количество вопросов на теоретическом экзамене для получения водительских прав со следующего года существенно увеличится

О том, что ГИБДД изменит теоретическую часть экзамена, 5 декабря рассказал замначальника отдела организации регистрационно-экзаменационной деятельности Госавтоинспекции Николай Гиляков, сообщает РИА «Новости».

Планируется, что нововведения вступят в силу с 1 октября.

Как напомнил Гиляков, сейчас по теоретической части будущие автолюбители должны ответить на около 800 вопросов. По его словам, так как претенденту на получение водительских прав необходим навык безопасного управления транспортом, в экзамен будут включены новые вопросы по этой теме. Изменится и процедура проведения экзаменов, добавил Гиляков.

Таким образом, теоретическая часть экзамена на получение водительских прав будет включать в себя блоки: «Основы безопасности вождения», «ПДД», «Законодательство», «Медицина», «Устройство ТС», «Психология», «Профессиональный блок».

Как писали Юга.ру, также в ГИБДД России готовят проект постановления, которое исключит этап «площадка» из экзамена на водительские права.