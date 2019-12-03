ГИБДД России собирается исключить «площадку» из экзамена на права

Сейчас проект готовится для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым. Если инициатива будет принята, водители перестанут сдавать экзамены на закрытых площадках с октября 2020 года, сообщило 3 декабря РИА «Новости» со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева поддержала инициативу ГИБДД. Она отметила, что исключение площадки приведет к улучшению подготовки водителей. Также она высказалась за то, чтобы учеников автошкол проверяли в реальных условиях.

«Зарубежный опыт об этом свидетельствует. Практически во всех благополучных странах с точки зрения безопасности дорожного движения и с высоким уровнем подготовки начинающих водителей отсутствует этап экзамена на площадке как таковой», — отметила Зайцева.

Она также рассказала о проблеме нехватки экзаменаторов. Из-за нее сложно качественно оценивать водителей, когда они сдают экзамен в два этапа, разведенных по времени и затратам, написал RT.

Как сообщали Юга.ру, о планах объединить площадку и город в единый экзамен на права стало известно еще в апреле 2018 года. После того автошколы раскритиковали ГИБДД за идею ввести единый экзамен.