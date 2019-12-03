ГИБДД России собирается исключить «площадку» из экзамена на права

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В ГИБДД России готовят проект постановления, которое исключит этап «площадка» из экзамена на водительские права

Сейчас проект готовится для подписания премьер-министром Дмитрием Медведевым. Если инициатива будет принята, водители перестанут сдавать экзамены на закрытых площадках с октября 2020 года, сообщило 3 декабря РИА «Новости» со ссылкой на начальника отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николая Гилякова.

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Председатель правления Национального союза ассоциаций автошкол Елена Зайцева поддержала инициативу ГИБДД. Она отметила, что исключение площадки приведет к улучшению подготовки водителей. Также она высказалась за то, чтобы учеников автошкол проверяли в реальных условиях.

«Зарубежный опыт об этом свидетельствует. Практически во всех благополучных странах с точки зрения безопасности дорожного движения и с высоким уровнем подготовки начинающих водителей отсутствует этап экзамена на площадке как таковой», — отметила Зайцева.

Она также рассказала о проблеме нехватки экзаменаторов. Из-за нее сложно качественно оценивать водителей, когда они сдают экзамен в два этапа, разведенных по времени и затратам, написал RT.

Как сообщали Юга.ру, о планах объединить площадку и город в единый экзамен на права стало известно еще в апреле 2018 года. После того автошколы раскритиковали ГИБДД за идею ввести единый экзамен.

Автомобили ГИБДД

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