Путин спросит мнение аграриев Адыгеи о развитии сельских территорий
Президент Владимир Путин в преддверии Госсовета РФ, посвященного сельскому хозяйству, 23 декабря встретится с общественностью Адыгеи
Во время беседы с аграриями поднимут вопросы развития сельского хозяйства и сельских территорий, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи. Там отметили, что в регионе проводится работа по развитию агропромышленного комплекса, который занимает ведущее место в структуре экономики республики. Значительную роль играет государственная поддержка аграриев.
По данным минсельхоза Адыгеи, в этом году на развитие семейных животноводческих ферм выделили 45 млн рублей, гранты предоставлены трем хозяйствам.
В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации в Республике Адыгея» 15 фермерских хозяйств получили гранты «Агростартап» на сумму 33,4 млн рублей. На реализацию мероприятий по поддержке начинающих фермеров в рамках госпрограммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельхозпродукции, сырья и продовольствия в республике направлено 30 млн рублей. Господдержку получили 15 хозяйств.
Среди получателей — начинающий фермер Алексей Федоров, который занял второе место в номинации «Сельское хозяйство» Всероссийского этапа конкурса «Молодой предприниматель России — 2019». В этом году он получил грант в размере 1,5 млн рублей, на который приобрел сельхозтехнику. Ожидается, что он также примет участие во встрече с президентом России.
Кроме того, Владимир Путин посетит агропредприятие «Зеленый Дом». Тепличный комплекс был создан в 2010 году недалеко от поселка Энем, он специализируется на выращивании роз.
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