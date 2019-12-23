Как выбрать сладкий подарок на Новый год. Советы Роскачества
Специалисты Роскачества рассказали, как перед Новым годом не растеряться в магазине среди подарочных упаковок с конфетами и выбрать лучшее
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В Роскачестве отметили, что при покупке сладостей отдавать предпочтение стоит подаркам от крупных производителей. При этом желательно покупать сладкий подарок в специализированных магазинах, где конфеты попадают в коробки с производства. Тогда все сладости будут иметь почти одинаковый срок годности, написал портал «360» со ссылкой на ведомство.
Также стоит обращать внимание на этикетку — она должна содержать информацию о составе, дате фасовки и сроке хранения. Больше пользы принесут те подарки с минимумом консервантов, пищевых добавок, усилителей вкуса и ярких красителей. Лучше всего дарить мармелад или зефир, рассказали в Роскачестве. По словам специалистов, в этих сладостях содержится пектин, который оказывает благоприятное воздействие на хрящевые ткани и суставы.
Кроме того, эксперты рассказали, что сладкий подарок лучше хранить при температуре 15-17 градусов. Если на шоколаде возник белый налет, специалисты призывают не нервничать — это показатель того, что шоколад настоящий.
Как писали Юга.ру, ранее Роскачество дало советы, как выбрать красную икру, шампанское и елку на Новый год. А аналитики подсчитали, что в 2019 году в России средний чек на детские новогодние подарки увеличился на 33% и составил 1,6 тыс. рублей. И это без учета сладостей!
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