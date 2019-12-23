Как выбрать сладкий подарок на Новый год. Советы Роскачества

Специалисты Роскачества рассказали, как перед Новым годом не растеряться в магазине среди подарочных упаковок с конфетами и выбрать лучшее

В Роскачестве отметили, что при покупке сладостей отдавать предпочтение стоит подаркам от крупных производителей . При этом желательно покупать сладкий подарок в специализированных магазинах , где конфеты попадают в коробки с производства. Тогда все сладости будут иметь почти одинаковый срок годности, написал портал «360» со ссылкой на ведомство.

Также стоит обращать внимание на этикетку — она должна содержать информацию о составе , дате фасовки и сроке хранения . Больше пользы принесут те подарки с минимумом консервантов , пищевых добавок, усилителей вкуса и ярких красителей. Лучше всего дарить мармелад или зефир , рассказали в Роскачестве. По словам специалистов, в этих сладостях содержится пектин, который оказывает благоприятное воздействие на хрящевые ткани и суставы.