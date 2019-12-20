Как выбрать красную икру и шампанское на Новый год. Советы Роскачества

Независимые эксперты рассказали, как выбрать качественные и безопасные продукты для новогоднего стола

Как выбрать икру

Роскачество 20 декабря опубликовало советы по выбору красной икры.

Специалисты напомнили, что икру нужно выбирать с маркировкой «ГОСТ» . В таком случае на упаковке обязательно будет указан вид рыбы, из которой получен продукт.

Они дали советы, как оценить икру визуально, если она покупается на развес.

Например, икра горбуши будет в диаметре около 5 мм и ярко-оранжевого цвета, икра кеты 5-6 мм янтарно-оранжевой окраску, икра нерки ярко-красного цвета, в диаметре всего 4 мм, а икра форели не превышает в диаметре 2-3 мм и может быть как желтого, так и красного цвета, икринки кижуча обычно 4 мм в диаметре, они темно-красного цвета.

Икринки должны быть не слипшиеся , одного размера , а при переворачивании банки икра не должна «ползти» по стенкам . Храниться продукт должен в магазине при температуре от минус 4 до минус 6 градусов .

Эксперты объяснили, как отличить заводской продукт от подделки: выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми , а не вдавленными. Сама банка не должна быть вздутой — это указывает на наличие в икре опасных микробов.

В Роскачестве призвали обращать внимание на дату производства . Хорошая икра будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — с середины мая по октябрь-декабрь.

В заключении специалисты напомнили, что открытая банка икры хранится в холодильнике не больше недели и посоветовали не закупать с большим запасом этот деликатес.

Какое шампанское выбрать

А 19 декабря Роскачество опубликовало ежегодный рейтинг игристых вин отечественного производства не дороже 1 тыс. рублей за бутылку.

В этом году эксперты исследовали 129 вин, отбор качеством прошли 94.

Большинство игристых вин, указанных в рейтинге, произведено в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Специалисты рассказали, что открытием 2019 года стали вина из Дагестана.

Самую высокую оценку среди игристых вин (83,7 балла из 100) Роскачество присудило полусухому розовому игристому вину «Мысхако» , 2018 года, произведенному ЗГУ «Кубань. Новороссийск». В тройке лидеров оказались также игристое белое вино «Российское шампанское» Дербентской винодельческой компании, которое набрало 83 балла, и игристое жемчужное вино с ЗГУ «Крым» , которому эксперты присудили 82,89 балла.

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