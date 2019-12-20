Как выбрать красную икру и шампанское на Новый год. Советы Роскачества
Независимые эксперты рассказали, как выбрать качественные и безопасные продукты для новогоднего стола
Как выбрать икру
Роскачество 20 декабря опубликовало советы по выбору красной икры.
Специалисты напомнили, что икру нужно выбирать с маркировкой «ГОСТ». В таком случае на упаковке обязательно будет указан вид рыбы, из которой получен продукт.
Они дали советы, как оценить икру визуально, если она покупается на развес.
Например, икра горбуши будет в диаметре около 5 мм и ярко-оранжевого цвета, икра кеты 5-6 мм янтарно-оранжевой окраску, икра нерки ярко-красного цвета, в диаметре всего 4 мм, а икра форели не превышает в диаметре 2-3 мм и может быть как желтого, так и красного цвета, икринки кижуча обычно 4 мм в диаметре, они темно-красного цвета.
Икринки должны быть не слипшиеся, одного размера, а при переворачивании банки икра не должна «ползти» по стенкам. Храниться продукт должен в магазине при температуре от минус 4 до минус 6 градусов.
Эксперты объяснили, как отличить заводской продукт от подделки: выбитые цифры на жестяной заводской банке с икрой должны быть выпуклыми, а не вдавленными. Сама банка не должна быть вздутой — это указывает на наличие в икре опасных микробов.
В Роскачестве призвали обращать внимание на дату производства. Хорошая икра будет произведена в те месяцы, когда рыба семейства лососевых идет на нерест — с середины мая по октябрь-декабрь.
В заключении специалисты напомнили, что открытая банка икры хранится в холодильнике не больше недели и посоветовали не закупать с большим запасом этот деликатес.
Какое шампанское выбрать
А 19 декабря Роскачество опубликовало ежегодный рейтинг игристых вин отечественного производства не дороже 1 тыс. рублей за бутылку.
В этом году эксперты исследовали 129 вин, отбор качеством прошли 94.
Большинство игристых вин, указанных в рейтинге, произведено в Крыму, Севастополе и Краснодарском крае. Специалисты рассказали, что открытием 2019 года стали вина из Дагестана.
Самую высокую оценку среди игристых вин (83,7 балла из 100) Роскачество присудило полусухому розовому игристому вину «Мысхако», 2018 года, произведенному ЗГУ «Кубань. Новороссийск». В тройке лидеров оказались также игристое белое вино «Российское шампанское» Дербентской винодельческой компании, которое набрало 83 балла, и игристое жемчужное вино с ЗГУ «Крым», которому эксперты присудили 82,89 балла.
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