Эксперты рассказали, сколько готовы потратить россияне на новогодние подарки детям

По сравнению с 2018 годом, в этом году средний чек детских подарков на Новый год увеличился в России на 33%

Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала 19 декабря «Известиям», что в прошлом году родители тратили 1,2 тыс. рублей на подарок ребенку от Деда Мороза, а в этом году сумма выросла до 1,6 тыс. рублей.

Эксперт добавила, что увеличился на 15% и средний чек при покупках в интернет-магазинах, теперь он превышает 1,5 тыс. рублей.

Чаще всего, по словам Цицулиной, мальчикам покупают квадрокоптеры, роботов, фигурки героев, а девочкам — коллекционные куклы и персонажей популярных мультфильмов. Также родители выбирают детям уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие, наборы для творчества, мягкие игрушки.