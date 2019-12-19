Эксперты рассказали, сколько готовы потратить россияне на новогодние подарки детям
По сравнению с 2018 годом, в этом году средний чек детских подарков на Новый год увеличился в России на 33%
Лучшие подарки детям на Новый год:
Президент Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ) Антонина Цицулина рассказала 19 декабря «Известиям», что в прошлом году родители тратили 1,2 тыс. рублей на подарок ребенку от Деда Мороза, а в этом году сумма выросла до 1,6 тыс. рублей.
Эксперт добавила, что увеличился на 15% и средний чек при покупках в интернет-магазинах, теперь он превышает 1,5 тыс. рублей.
Чаще всего, по словам Цицулиной, мальчикам покупают квадрокоптеры, роботов, фигурки героев, а девочкам — коллекционные куклы и персонажей популярных мультфильмов. Также родители выбирают детям уличные игрушки, настольные игры, историческое и фантастическое оружие, наборы для творчества, мягкие игрушки.
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