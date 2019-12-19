Роскачество проверило искусственные елки и нашло превышение нормы формальдегида

В Роскачестве 19 декабря рассказали о результатах проверки на безопасность искусственных елок семи торговых марок

Специалисты проверили четыре елки отечественного и три азиатского производства: «Сказка с инеем», «Адель», «Триумф», Tiara, «Красивая», «Тоскана», «Валерио» Премиум. Цена за единицу товара составила от 3 до 11 тыс. рублей.

Товары были исследованы по 34 показателям, среди которых: содержание опасных веществ, маркировка, цикл жизни, степень выцветания материала, прочность веток и иголок, токсичность продуктов горения, способность к самовозгоранию.

«Замечания экспертов в основном связаны с резким запахом, выделением формальдегида с превышением норм и выцветанием под влиянием ультрафиолета», — сообщила пресс-служба ведомства.

Существенные превышения содержания формальдегида были обнаружены в товарах марок «Тоскана», «Сказка с инеем», «Триумф» и Tiara.

Все образцы классифицировались средней воспламеняемости, однако специалисты в ходе исследований выяснили, что товары оказались самозатухающими либо с низкой степенью возгорания.

«Один из распространенных потребительских страхов гласит, что искусственная елка может легко загореться от гирлянды. На самом деле для воспламенения ели необходимо большое количество времени», — уверили в Роскачестве.

Роскачество — национальная система мониторинга качества, которая проводит независимые исследования качества товаров, представленных на полках российских магазинов. Лучшим товарам отечественного производства специалисты присваивают «Знак качества».

Как писали Юга.ру, эксперты объяснили, как выбрать правильную елку.