Принадлежащий экс-владельцу ФК «Кубань» завод металлоконструкций признали банкротом

Арбитражный суд Краснодарского края 20 декабря признал банкротом Краснодарский завод металлоконструкций, принадлежащий Олегу Мкртчану

Краснодарский завод металлоконструкций производил строительные металлические конструкции, изделия и их части. Соглашение о строительстве завода подписали на IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010». Общий объем инвестиций составлял более 2,9 млрд рублей. Предприятие начало работу в сентябре 2011 года. Первоначально учредителем компании был футбольный клуб «Кубань», на момент запуска компании ему принадлежало 80% акций. Сделать команду ключевым акционером завода решил владелец «Кубани» Олег Мкртчан. За счет дивидендов от деятельности предприятия он хотел пополнять бюджет клуба, написал 23 декабря «РБК Краснодар».

В мае 2011 года Краснодарский завод металлоконструкций планировал техническое перевооружение производства и покупку оборудования. Для покрытия этих и других затрат, в числе которых оплата налогов и таможенных пошлин, компания заключила договор об открытии кредитной невозобновляемой линии на 1,17 млрд рублей. Руководство завода заключило договоры ипотеки и залогов.

В итоге Краснодарский завод металлоконструкций не смог погасить задолженность перед Сбербанком, поэтому в марте 2015 года банк переуступил права требования ООО «СБК-Ретейл». Компания выступила с заявлением о признании завода банкротом. Сумма исковых требований составила 1,36 млрд рублей. В отношении АО «Краснодарский завод металлоконструкций» в декабре 2019 ввели процедуру конкурсного производства на шесть месяцев. Суд признал невозможным восстановить платежеспособность предприятия.