Принадлежащий экс-владельцу ФК «Кубань» завод металлоконструкций признали банкротом

Краснодарский край

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Арбитражный суд Краснодарского края 20 декабря признал банкротом Краснодарский завод металлоконструкций, принадлежащий Олегу Мкртчану

Краснодарский завод металлоконструкций производил строительные металлические конструкции, изделия и их части. Соглашение о строительстве завода подписали на IX Международном инвестиционном форуме «Сочи-2010». Общий объем инвестиций составлял более 2,9 млрд рублей. Предприятие начало работу в сентябре 2011 года.

Первоначально учредителем компании был футбольный клуб «Кубань», на момент запуска компании ему принадлежало 80% акций. Сделать команду ключевым акционером завода решил владелец «Кубани» Олег Мкртчан. За счет дивидендов от деятельности предприятия он хотел пополнять бюджет клуба, написал 23 декабря «РБК Краснодар».

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В мае 2011 года Краснодарский завод металлоконструкций планировал техническое перевооружение производства и покупку оборудования. Для покрытия этих и других затрат, в числе которых оплата налогов и таможенных пошлин, компания заключила договор об открытии кредитной невозобновляемой линии на 1,17 млрд рублей. Руководство завода заключило договоры ипотеки и залогов.

В итоге Краснодарский завод металлоконструкций не смог погасить задолженность перед Сбербанком, поэтому в марте 2015 года банк переуступил права требования ООО «СБК-Ретейл». Компания выступила с заявлением о признании завода банкротом. Сумма исковых требований составила 1,36 млрд рублей.

В отношении АО «Краснодарский завод металлоконструкций» в декабре 2019 ввели процедуру конкурсного производства на шесть месяцев. Суд признал невозможным восстановить платежеспособность предприятия.

Олег Мкртчан — уроженец Армавира. Он контролировал Краснодарский завод металлоконструкций, деревообрабатывающий комбинат в Апшеронске и активы в Армавире.

Имел отношение к управлению тремя футбольными клубами в России, Украине и Армении: краснодарской «Кубанью», донецким «Металлургом»и ереванским «Бананцем», был одним из спонсоров армавирского клуба «Торпедо».

В августе 2019 года Мкртчана признали виновным в хищении 1 млрд рублей у Внешэкономбанка. Его обвинили по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Экс-владельца ФК «Кубань» приговорили к девяти годам лишения свободы со штрафом 900 тыс. рублей. Он свою вину не признал.

Как сообщали Юга.ру, в 2016 году, будучи инвестором и акционером «Кубани», Мкртчан безвозмездно передал акции клуба администрации Краснодарского края, заявив, что не в состоянии финансировать команду.

Банкротство Бизнес-сообщество Олег Мкртчан Промышленность ФК «Кубань»

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