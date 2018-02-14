Суд рассмотрит жалобы на арест экс-владельца ФК «Кубань» Олега Мкртчана

Московский горсуд рассмотрит апелляционные жалобы адвокатов бывшего владельца футбольного клуба «Кубань» Олега Мкртчана на его арест по делу о мошенничестве

Рассмотрение дела назначено на 26 февраля, передает РАПСИ со ссылкой на пресс-секретаря Басманного суда Москвы Юнону Цареву.

Как сообщали Юга.ру, бывшего владельца «Кубани» и гендиректора украинской металлургической корпорации «Индустриальный союз Донбасса» Олега Мкртчана задержали в Москве в начале февраля. Суд заключил его под стражу до 5 апреля.

Мкртчана обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). По данным СМИ, причиной возбуждения дела стало хищение денег, выделенных российскими банками «Индустриальному союзу Донбасса» и другим проектам предпринимателя.