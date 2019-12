В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

View this post on Instagram

Более 30-ти человек было эвакуировано из-за возгорания кровли в общежитие Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного подразделения в среду, 22 декабря, в 16:42, по адресу: г. Сочи, Хостинский район, улица Мацестинская 2. В 16:43 на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарных подразделений в 16:50, было установлено, что происходит горение кровли в общежитие. В 17:00 пожар был локализован. В 17:00 была произведена полная ликвидация пожара. К ликвидации пожара привлечены 6 единиц спецтехники и 18 человек личного состава. ⠀ «В результате пожара было эвакуировано 30 человек, 4 человека были спасены» — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.