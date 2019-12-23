В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек

В Сочи вечером 22 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мацестинской в Хостинском районе

Сообщение о пожаре поступило в 16:42. Как видно на кадрах, размещенных в паблике «ЧП Сочи» в инстаграме, дым окутал верхний этаж жилого дома. На место происшествия направили 6 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС. В 16:50 прибывшие на Мацестинскую спасатели установили, что пожар ликвидировали.

Из здания эвакуировали 30 человек, а также спасли 4 человека, сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 20 ноября в Сочи за день произошло два крупных пожара. Утром в центре города в результате пожара пострадали два человека. А днем в Хостинском районе из-за возгорания на крыше дома эвакуировали десять человек.