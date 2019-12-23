В Сочи из-за пожара в жилом доме эвакуировали 30 человек
В Сочи вечером 22 декабря произошел пожар в пятиэтажном доме на улице Мацестинской в Хостинском районе
Сообщение о пожаре поступило в 16:42. Как видно на кадрах, размещенных в паблике «ЧП Сочи» в инстаграме, дым окутал верхний этаж жилого дома. На место происшествия направили 6 единиц техники и 18 человек личного состава МЧС. В 16:50 прибывшие на Мацестинскую спасатели установили, что пожар ликвидировали.
Из здания эвакуировали 30 человек, а также спасли 4 человека, сообщили 22 декабря в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, 20 ноября в Сочи за день произошло два крупных пожара. Утром в центре города в результате пожара пострадали два человека. А днем в Хостинском районе из-за возгорания на крыше дома эвакуировали десять человек.
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Более 30-ти человек было эвакуировано из-за возгорания кровли в общежитие Информация о возгорании поступила диспетчеру Сочинского пожарно-спасательного подразделения в среду, 22 декабря, в 16:42, по адресу: г. Сочи, Хостинский район, улица Мацестинская 2. В 16:43 на место происшествия были незамедлительно направлены силы и средства МЧС России. По прибытию первых пожарных подразделений в 16:50, было установлено, что происходит горение кровли в общежитие. В 17:00 пожар был локализован. В 17:00 была произведена полная ликвидация пожара. К ликвидации пожара привлечены 6 единиц спецтехники и 18 человек личного состава. ⠀ «В результате пожара было эвакуировано 30 человек, 4 человека были спасены» — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. ⠀ Вторая база: @chpsochi ⠀ ‼️Стали очевидцем ЧП? Есть эксклюзивные кадры? Присылайте материал нам в Директ, на почту или на WhatsApp (ссылки в шапке профиля)‼️
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