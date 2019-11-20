Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Сочи
В центре Сочи утром 20 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали два человека
Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома на пересечении улиц Анапской и Полтавской поступило спасателям в 9:45. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 9:52. К тушению подключили звенья газодымозащиты. Площадь пожара составила 40 кв. метров. В 10:25 огонь потушили.
Из здания эвакуировали 25 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Сочи, два человека госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».
Напомним, в Сочи в ночь на 16 ноября загорелась пальма и спровоцировала техническое нарушение на лини электропередачи.
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