Два человека пострадали при пожаре в жилом доме в Сочи

В центре Сочи утром 20 ноября произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали два человека

Сообщение о пожаре в квартире на четвертом этаже жилого дома на пересечении улиц Анапской и Полтавской поступило спасателям в 9:45. Первые пожарно-спасательные подразделения прибыли на место в 9:52. К тушению подключили звенья газодымозащиты. Площадь пожара составила 40 кв. метров. В 10:25 огонь потушили.

Из здания эвакуировали 25 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. По информации Единой дежурно-диспетчерской службы Сочи, два человека госпитализировали с диагнозом «отравление продуктами горения».

Напомним, в Сочи в ночь на 16 ноября загорелась пальма и спровоцировала техническое нарушение на лини электропередачи.