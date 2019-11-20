В Сочи из-за пожара на крыше дома эвакуировали десять человек
В Сочи днем 20 ноября произошел пожар в одноэтажном доме
Сообщение о возгорании одноэтажного дома на Сухумском шоссе поступило около 16 часов. Огнем была охвачена крыша дома. Площадь пожара составила 80 кв метров. Во время тушения эвакуировали десять человек, одного спасли.
Огонь локализовали в 16:30. По уточненным данным, горела деревянная обрешетка кровли, расселение жильцов не потребуется, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру это уже второй крупный пожар на курорте за день. Утром 20 ноября в центре Сочи произошел пожар в жилом доме, в результате которого пострадали два человека.
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