В Сочи набирают команду архитекторов для разработки архитектурной стратегии
Власти Сочи проведут конкурс для создания команды специалистов, которая займется разработкой архитектурной стратегии курорта
Мэр Алексей Копайгородский отметил, что сейчас в Сочи наблюдается дисбаланс в жилом и социальном строительстве, также на курорте есть острая нехватка школ и детсадов. Он подчеркнул, что городу необходимо выработать единый архитектурный стиль и стратегию развития строительства. В том числе нужно будет организовать правильную высотность застройки и зонирование зеленой зоны в городе.
Копайгородский сообщил, что вакансия главного архитектора курорта открыта. Помимо него планируется набор целой команды.
«Это будет не один человек, это будет команда около пяти человек, которая будет составлять идеологическое ядро, которое будет на основании истории, на основании пожеланий жителей и стратегического развития нашего города создавать единую концепцию развития нашего города», — цитирует Копайгородского РИА «Новости».
По его словам, на конкурс уже подают документы жители Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и других крупных городов.
Как писали Юга.ру, директор департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства администрации Сочи Владимир Малов находится под арестом. Его задержали в октябре 2018 года и завели уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Оно касается выдачи разрешения на строительство дома по улице Ленина в Адлерском районе Сочи.
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