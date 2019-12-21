В Краснодаре задерживаются на вылет восемь рейсов. Их планируют отправить до конца дня

На вылет из Международного аэропорта Краснодар по данным на 16:00 21 декабря задержано восемь рейсов

Задержаны два рейса в Москву, по одному — в Анталью, Душанбе, Калининград, Ларнаку, Стамбул и Сургут. Самолеты, находящиеся на запасном аэродроме в Сочи, прибыли к месту назначения. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.