В Краснодаре задерживаются на вылет восемь рейсов. Их планируют отправить до конца дня

Краснодарский край

Распечатать

На вылет из Международного аэропорта Краснодар по данным на 16:00 21 декабря задержано восемь рейсов

Задержаны два рейса в Москву, по одному — в Анталью, Душанбе, Калининград, Ларнаку, Стамбул и Сургут. Самолеты, находящиеся на запасном аэродроме в Сочи, прибыли к месту назначения. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний. 

Читайте также:

Метеоусловия в районе аэропорта уже позволяют обслуживать взлеты и посадки воздушных судов.

«Ожидается, что до конца сегодняшнего дня все задержанные рейсы будут обслужены», — отметили в пресс-службе аэропорта.

Как сообщали Юга.ру, опустившийся вечером в пятницу, 20 декабря, туман затруднил работу краснодарского аэропорта. Из-за этого к утру 21 декабря задерживались 12 рейсов, еще восемь отменили.

Авиация Аэропорты Краснодар

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

В Краснодаре задерживаются на вылет восемь рейсов. Их планируют отправить до конца дня
Сочи и Китай свяжут прямые авиарейсы
В Брюховецком районе после капремонта открыли Дом культуры и новую парковую зону
Новым атаманом Екатеринодарского казачьего общества стал экс-командир краснодарского СОБРа
На Кубани два человека погибли в ДТП на встречке
«Победа» отменила четыре рейса и обвинила в этом аэропорт Краснодара. Там не согласны с формулировками авиакомпании

Лента новостей

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале