В Краснодаре задерживаются на вылет восемь рейсов. Их планируют отправить до конца дня
На вылет из Международного аэропорта Краснодар по данным на 16:00 21 декабря задержано восемь рейсов
Задержаны два рейса в Москву, по одному — в Анталью, Душанбе, Калининград, Ларнаку, Стамбул и Сургут. Самолеты, находящиеся на запасном аэродроме в Сочи, прибыли к месту назначения. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпаний.
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Метеоусловия в районе аэропорта уже позволяют обслуживать взлеты и посадки воздушных судов.
«Ожидается, что до конца сегодняшнего дня все задержанные рейсы будут обслужены», — отметили в пресс-службе аэропорта.
Как сообщали Юга.ру, опустившийся вечером в пятницу, 20 декабря, туман затруднил работу краснодарского аэропорта. Из-за этого к утру 21 декабря задерживались 12 рейсов, еще восемь отменили.
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