«Победа» отменила четыре рейса и обвинила в этом аэропорт Краснодара. Там не согласны с формулировками авиакомпании

Авиакомпания «Победа» отменила четыре рейса в Краснодар и из него из-за тумана и пояснила, что огорчена работой аэропорта

«Прием воздушных судов в Краснодаре не обеспечивается в туман. Нас это очень огорчает, ведь аэродром Краснодара оснащен системой захода ILS CAT2, которая позволяет нашим современным самолетам и пилотам "Победы" с высоким уровнем подготовки выполнять рейсы абсолютно безопасно при любой видимости, в том числе в туман. Однако система ILS CAT2 в Краснодаре деактивирована», — сообщается на официальной странице авиакомпании.

«Победа» отменила четыре рейса: из Москвы в Краснодар, из Краснодара в Москву, а также из Краснодара в Екатеринбург и из Екатеринбурга в Краснодар.

Юга.ру обратились в пресс-службу международного аэропорта Краснодар за комментарием по поводу ситуации с системой захода. Нам пояснили, что аэродром аэропорта сертифицирован по 1 категории ICAO, позволяющей обслуживать воздушные суда при минимальных показателях видимости: 550 м — горизонтальна и 60 м — вертикальная. Работы по получению 2 категории еще ведутся, хотя на взлетно-посадочной полосе уже установлена соответствующая свето-сигнальная система. Еще там должны установить локатор обзора летного поля и соответствующее радиотехническое оборудование, эти работы планируют завершить к марту. До этого вторую категорию аэродром получить не сможет.

«Таким образом, информация о деактивации системы ILS CAT 2 не соответствует действительности. Также отметим, что решение о посадке воздушного судна в туман зависит не только от оборудования аэродрома, но и от имеющегося допуска у командиров воздушных судов», — пояснили в пресс-службе.

Как сообщали Юга.ру, опустившийся вечером в пятницу, 20 декабря туман затруднил работу краснодарского аэропорта.