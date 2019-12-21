Из-за тумана в Краснодаре задержали 12 рейсов и отменили еще восемь

Краснодарский край, Вся Россия

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В субботу, 21 декабря туман затруднил работу краснодарского аэропорта: рейсы задерживают и отменяют

По данным на 8:30, на прилет и вылет задержали 12 авиарейсов, 6 из них должны были лететь в аэропорты Москвы или из них, два в Санкт-Петербург, по одному — в Астану, Душанбе, Калининград и Сургут. Три самолета приземлились на запасные аэродромы в Анапе и Сочи, а еще восемь рейсов авиакомпании и вовсе отменили.

Все задержанные рейсы планируют обслужить на вылет и прилет до 15:30, сообщает пресс-служба международного аэропорта Краснодар имени Екатерины Великой.

Туман начал опускаться на Краснодар вечером в пятницу, как и предупреждали синоптики. На трассе М4 «Дон» вблизи города столкнулись два КамАЗа и перекрыли полосу, создав десятикилометровую пробку.

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