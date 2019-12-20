Под Краснодаром столкнувшиеся КамАЗы перекрыли полосу, скопилась пробка в 9,5 километров

ДТП произошло около 20 часов в районе поселка Тлюстенхабль в Адыгее. Там столкнулись два КамАЗа, двигавшиеся в попутном направлении.

«Для ликвидации последствий пришлось на некоторое время перекрыть движение, сейчас оно восстановлено», — сообщили порталу Юга.ру в пресс-службе МВД по Адыгее.

В ведомстве уточнили, что в результате аварии никто не пострадал.

По данным сервиса «Яндекс. Пробки» из-за ДТП скопилась рекордно длинная для этого времени пробка. Стояла улица Восточный обход, от улицы Уральской до 1345-го километра. К 21 часу длина пробки достигла 9,5 км, в ней можно потерять около двух часов, что на 1 час 48 минут больше обычного.

Также необычайно загружена была улица Мачуги от Трамвайной: по направлению из центра скопилась пробка в 10 баллов, что на 8 баллов выше обычного.