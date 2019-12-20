Жителей Кубани предупредили о сильном тумане и низкой видимости

«По данным метеорологов, в период с 2:00 до 3:00 21 декабря местами в западной половине Краснодарского края (исключая Черноморское побережье) ухудшение видимости в тумане достигнет критерия опасного явления — сильный туман. Сохранится ночью, утром и в первой половине дня», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС не выше муниципального характера, возможны нарушения в работе аэропортов и ДТП, затруднения в движении воздушных судов и морского транспорта.