Жителей Кубани предупредили о сильном тумане и низкой видимости
На территории Краснодарского края 21 декабря ожидается туманная погода
МЧС распространило экстренное предупреждение в связи с прогнозируемым ухудшением видимости.
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«По данным метеорологов, в период с 2:00 до 3:00 21 декабря местами в западной половине Краснодарского края (исключая Черноморское побережье) ухудшение видимости в тумане достигнет критерия опасного явления — сильный туман. Сохранится ночью, утром и в первой половине дня», — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому краю.
В связи с этим прогнозируется возникновение ЧС не выше муниципального характера, возможны нарушения в работе аэропортов и ДТП, затруднения в движении воздушных судов и морского транспорта.
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Напомним, по прогнозам синоптиков, в выходные, 21-22 декабря, в Краснодарском крае ожидается преимущественно сухая погода. Днем в субботу воздух прогреется до 5-10 °С, в воскресенье — 7-12 °С. В краевой столице в субботу днем воздух прогреется до 9 °С, ночью — 0 °С. В воскресенье возможен небольшой дождь, однако станет теплее, днем — до 13 °С.
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