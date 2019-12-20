В Краснодаре хотят построить местный Диснейленд с площадкой для фестивалей
Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря рассказал о планах на строительство парка развлечений и проблеме с поиском площадки для проведения крупных фестивалей
Вопрос обсудили во время круглого стола, посвященного городским проектам и проблемам. Генеральный директор портала «Юга.ру» Евгений Руденко спросил, планируют ли в городе или окрестностях оборудовать площадку для проведения крупных фестивалей на 50-100 тыс. человек, таких как «Кубана». Он предложил сделать такую площадку за городом.
Евгений Первышов ответил, что в Краснодаре нет подходящей территории.
«Мы рассматривали варианты. Одним из предложений было организовывать крупные мероприятия на территории, которую недавно вернули, на Большом острове. Но логистика там не позволит. И в целом эта территория будет рекреационной. Там однозначно будет только зеленая зона», — сказал мэр.
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Организатор фестиваля Geek Picnic Серафима Чичева объяснила, что крупные фестивали проводят в центре России, потому что людям из разных частей страны удобнее добираться туда. По ее мнению, в Краснодаре проводить большие фестивали нерационально, их нужно делать у моря.
«Если мы хотим пригласить сюда на юг людей, чтобы окупились их билеты, мы должны сделать что-то очень классное. Если уж ты хочешь ехать на юг, ты хочешь ехать на море», — считает она.
Мэр Краснодара добавил, что у разработчиков Стратегии развития Краснодара до 2030 года есть предложение построить в городе развлекательный парк по типу Диснейленда. Под него хотят отвести территорию в районе основных транспортных потоков, в районе трассы М4 «Дон». Первышов отметил, что можно заложить в концепцию строительства парка площадку для крупных мероприятий. По его мнению, у отдельно стоящей площадки нет перспектив, ее нужно организовывать только рядом с парком развлечений и дорогой, а рядом оборудовать нужную инфраструктуру.
Как писали Юга.ру, строительство своего Диснейленда есть в планах у властей Краснодара уже более 10 лет. В частности, этот проект обсуждали с инвесторами из Турции.
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