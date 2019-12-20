В Краснодаре хотят построить местный Диснейленд с площадкой для фестивалей

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря рассказал о планах на строительство парка развлечений и проблеме с поиском площадки для проведения крупных фестивалей

Вопрос обсудили во время круглого стола, посвященного городским проектам и проблемам. Генеральный директор портала «Юга.ру» Евгений Руденко спросил, планируют ли в городе или окрестностях оборудовать площадку для проведения крупных фестивалей на 50-100 тыс. человек, таких как «Кубана». Он предложил сделать такую площадку за городом.

Евгений Первышов ответил, что в Краснодаре нет подходящей территории.

«Мы рассматривали варианты. Одним из предложений было организовывать крупные мероприятия на территории, которую недавно вернули, на Большом острове. Но логистика там не позволит. И в целом эта территория будет рекреационной. Там однозначно будет только зеленая зона», — сказал мэр.