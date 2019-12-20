Крытый аквапарк в Краснодаре начнут строить в 2020 году
Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря рассказал о планах строительства аквапарка на Затоне
О том, что в Краснодаре планируют построить два аквапарка, — на Затоне и возле торгового центра «OZ МОЛЛ» — мэр города сообщил в июне 2019 года. А 20 декабря во время круглого стола Первышов заявил, что строительство аквапарка на Затоне начнется в 2020 году. Он подчеркнул, что территория, на которой планируют строительство, — частная и раньше она была предназначена под строительство многоквартирного дома. Однако городская дума изменила назначение участка, и теперь там можно строить аквапарк.
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«Сегодня очень много обращений о том, что аквапарк нужен. Он существует, его просто накрывать нужно. Открытый аквапарк работать не будет, в этом все дело. Очень много краснодарцев сегодня едут в Ростов отдыхать на выходные», — сказал Первышов.
Напомним, соглашение о реконструкции аквапарка на Затоне подписали в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи.
С начала 2000-х в Краснодаре было два аквапарка — «Аквалэнд» на Затоне и «Экватор» на Старой Кубани. «Аквалэнд» начал работать в 2003 году и закрылся в 2009-м, «Экватор» прекратил существование в январе 2015 года, когда собственник продал территорию.
В 2016 году мэр Краснодара Владимир Евланов объяснил отсутствие аквапарков в городе их нерентабельностью.
В 2017-м появилась информация о том, что в районе ТРЦ «OZ МОЛЛ» в 2019 году откроют крытый аквапарк. В феврале 2019 года стало известно, что аквапарк на Затоне собираются реконструировать.
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