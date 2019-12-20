Крытый аквапарк в Краснодаре начнут строить в 2020 году

Мэр Краснодара Евгений Первышов 20 декабря рассказал о планах строительства аквапарка на Затоне

О том, что в Краснодаре планируют построить два аквапарка, — на Затоне и возле торгового центра «OZ МОЛЛ» — мэр города сообщил в июне 2019 года. А 20 декабря во время круглого стола Первышов заявил, что строительство аквапарка на Затоне начнется в 2020 году. Он подчеркнул, что территория, на которой планируют строительство, — частная и раньше она была предназначена под строительство многоквартирного дома. Однако городская дума изменила назначение участка, и теперь там можно строить аквапарк.

«Сегодня очень много обращений о том, что аквапарк нужен. Он существует, его просто накрывать нужно. Открытый аквапарк работать не будет, в этом все дело. Очень много краснодарцев сегодня едут в Ростов отдыхать на выходные», — сказал Первышов. Напомним, соглашение о реконструкции аквапарка на Затоне подписали в феврале 2019 года на инвестиционном форуме в Сочи.