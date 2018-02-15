Патриарх Кирилл назвал неправославных казаков ряжеными
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 февраля заявил, что казаками могут быть только православные
Во время выступления с проповедью в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл выразил мнение, что неправославные не имеют права надевать казачью форму.
«Без православной веры нет казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. Смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя надевать казацкую форму, если ты не православный», — цитирует его РИА «Новости».
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Патриарх сказал, что даже если начальник заставляет неправославного подчиненного надеть казачью форму, тот должен ответить, что не может сделать это, потому что не православный.
«Зато каждый православный казак должен воспринимать возлагаемые на него послушания, обязанности как священные обязанности по защите Отечества и Церкви нашей», — заявил предстоятель РПЦ.
Как сообщали Юга.ру, 15 февраля в храме Христа Спасителя проходит Большой круг российского казачества. Президент Владимир Путин направил участникам форума телеграмму, в которой говорится, что нынешнее поколение казаков с уважением относится к своему историческому, культурному и духовному наследию.
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