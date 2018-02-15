Патриарх Кирилл назвал неправославных казаков ряжеными

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл 15 февраля заявил, что казаками могут быть только православные

Во время выступления с проповедью в храме Христа Спасителя патриарх Кирилл выразил мнение, что неправославные не имеют права надевать казачью форму. «Без православной веры нет казака, а есть просто человек, одетый в казацкую форму. Смешно, когда взрослый человек занимается маскарадом, превращается в ряженого. Нельзя надевать казацкую форму, если ты не православный», — цитирует его РИА «Новости».