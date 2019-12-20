В Краснодаре горит склад бытовой химии на улице Уральской

Краснодарский край

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В Краснодаре днем 20 декабря загорелся склад на площади 1 тыс. кв. метров

Сообщение о возгорании на улице Уральской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона в 12:14. Горел склад, пламя охватило площадь 200 кв. метров. На место выехали 57 человек человек и 17 единиц техники. В телеграм-канале «Телетайп Краснодара» опубликовали видео, на котором видно, как горит склад.

Из здания эвакуировали персонал, спасено 10 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю. Пострадавших нет.

К 13:35 огонь рапространился на площади 1 тыс. кв. метров, частично обрушилась кровля. Сейчас из здания выносят материальное имущество.

Как ранее рассказывали Юга.ру, ночью 20 декабря в Нальчике сгорела швейная фабрика. А 16 декабря в Краснодаре горел хлебзавод. 

Краснодар МЧС Пожары

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