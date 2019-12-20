В Нальчике сгорела швейная фабрика
В Нальчике в ночь на 20 декабря произошел пожар на частной швейной фабрике на площади 300 кв. метров
Сообщение о пожаре на фабрике на улице Чернышевского поступила в МЧС в 23:41. К тушению возгорания на площади 300 кв. метрах привлекли 53 человека и 11 пожарных машин.
Пожар локализовали в 0:29, полностью ликвидировать его удалось в 3:00.
По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Причины пожара устанавливаются.
Ранее Юга.ру рассказывали о том, что 16 декабря в Краснодаре загорелся хлебзавод.
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Пожар в Нальчике _____________________________ В 23:41 19.12.2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик, по улице Чернышевского произошел пожар на частной швейной фабрике. По предварительным данным площадь пожара составляет 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 53 человека и 11-и единиц техники. Тушение пожара осуществляется по трем боевым участкам, организована работа штаба пожаротушения. 00:29 20.12.2019 пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Уважаемые жители и гости республики! Главное управление МЧС России по КБР напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества! #МЧСКБР #мчсроссии #пожар #Нальчик
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