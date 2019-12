В Нальчике сгорела швейная фабрика

View this post on Instagram

Пожар в Нальчике _____________________________ В 23:41 19.12.2019 года в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по КБР поступило сообщение о том, что в городе Нальчик, по улице Чернышевского произошел пожар на частной швейной фабрике. По предварительным данным площадь пожара составляет 300 квадратных метров. К тушению пожара привлечены силы и средства от МЧС России в количестве 53 человека и 11-и единиц техники. Тушение пожара осуществляется по трем боевым участкам, организована работа штаба пожаротушения. 00:29 20.12.2019 пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Информация уточняется. Уважаемые жители и гости республики! Главное управление МЧС России по КБР напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит Ваша жизнь, жизнь Ваших близких и сохранность имущества! #МЧСКБР #мчсроссии #пожар #Нальчик