В Нальчике сгорела швейная фабрика

В Нальчике в ночь на 20 декабря произошел пожар на частной швейной фабрике на площади 300 кв. метров

Сообщение о пожаре на фабрике на улице Чернышевского поступила в МЧС в 23:41. К тушению возгорания на площади 300 кв. метрах привлекли 53 человека и 11 пожарных машин.

Пожар локализовали в 0:29, полностью ликвидировать его удалось в 3:00.

По предварительным данным, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии. Причины пожара устанавливаются.

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