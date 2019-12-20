Сотрудникам МВД хотят разрешить изымать детей из семей
МВД РФ 19 декабря выступило за изменение Семейного кодекса. Ведомство хочет получить право изымать ребенка из семьи при угрозе его жизни и здоровью
Сейчас в ст.77 Семейного кодекса России «Отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью» право изъять ребенка есть только у соцслужб. При этом, для совершения такой процедуры органы опеки должны иметь разрешение профильного регионального ведомства или главы муниципального образования. После изъятия ребенка соцслужбы сообщают об этом прокурору и в течение семи дней подается заявление в суд о лишении или ограничении родительских прав.
Как рассказал представить МВД России Станислав Колесник на заседании Совета при правительстве РФ по попечительству в социальной сфере временами полицейские сталкиваются с ситуациями, когда требуется незамедлительные по «изоляции» ребенка.
«Надо понимать, что органы опеки работают только в рабочее время, с девяти до шести. А в остальное время на эти сообщения реагируют сотрудники полиции. И здесь сотрудники полиции, действуя на грани превышения должностных полномочий, либо обвинения в халатности, вынуждены воспользоваться несколько иными полномочиями по определению детей, которые в беспомощном состоянии, в специальные учреждения», — процитировал Колесника «Интерфакс».
При этом, Колесник уточнил, что работникам МВД не нужно в обязательном порядке подавать в суд на лишение родительских прав после изъятия ребенка.
«Конечно, ситуация зачастую требует разбирательства, и это должно быть какое-то временное изъятие для того, чтобы разобраться в ситуации в дальнейшем», — объяснил Колесник.
Юга.ру пишут о случаях насилия в семье, которые являются угрозой жизни и здоровья ребенка. Так, в в начале декабря в Сочи молодая женщина избила своего грудного ребенка, он получил серьезные травмы. В октябре полиция и следком начали проверку в отношении жителя Ингушетии, после того как тот избил 7-летнюю дочь. 27 сентября в Белореченском районе женщина избила девятилетнего сына с синдромом Дауна. А 24 августа в Курганинском районе отчим избил до смерти в воспитательных целях 4-летнюю падчерицу.
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