В России хотят ужесточить контроль за производством пива и создать реестр пивоваров

Депутат фракции «Единая Россия» Ильдар Гильмутдинов подготовил поправки в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», сообщили 20 декабря «Ведомости».

Таким образом Гильмутдинов намерен бороться с нелегальным рынком алкогольных напитков и фирмами-однодневками.

Законопроект предлагает подключать к системе ЕГАИС пиво, которое реализуется в розницу и в местах общепита. В настоящий момент система учитывает продажу пива только в розничных точках.

Кроме того, депутат хочет обязать пивоваров, выпускающих в год от 100 тыс. декалитров пива, устанавливать счетчики размеров производства. Сейчас такие счетчики обязательны при производстве продукции свыше 300 тыс. декалитров в год.

«Счетчики не защищают от производства нелегальной продукции, при желании и с таким оборудованием можно скрыть, сколько произведено пива», — прокомментировала поправки в закон член совета директоров Московской пивоваренной компании Ольга Аверьянова.

Также по задумке Гильмутдинова, в России нужно создать реестр пивоваров.

Как писали Юга.ру, летом в Министерстве промышленности и торговли рассказали, что планируют смягчить ограничения при розничной продаже пива, а 13 декабря депутаты Госдумы РФ приняли в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах.